Rio transborda e deixa 2 mil desalojados no Maranhão Ao menos 2 mil pessoas estão desalojadas nos municípios de Pedreiras e Trizidela do Vale, no interior do Maranhão, por conta do transbordamento do rio Mearim após as chuvas que atingiram a região nos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil do Estado, entre sábado e ontem, o rio subiu cerca de cinco metros, alagando ruas e deixando vários bairros embaixo d`água. Ainda segundo o órgão, pelo menos 13 cidades já notificaram danos referentes às chuvas que atingem o Estado.