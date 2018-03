Rio usará material das Forças Armadas no combate à violência As Forças Armadas vão emprestar armas, carregadores e munições para a polícia do Rio de Janeiro. O material também poderá ser utilizado na segurança das comunidades que serão contempladas por obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) a partir do mês que vem, afirmou o secretário de Segurança do Estado, José Mariano Beltrame. Segundo ele, a Marinha vai disponibilizar à polícia fluminense ao menos 500 fuzis e mil carregadores de fuzis. "Essa é a integração que nós prometemos quando assumimos", disse Beltrame a jornalistas nesta segunda-feira, após a posse do novo comandante de policiamento da capital, coronel Marcus Jardim. "Esse ganho para a polícia não envolveu nenhum tipo de gasto, apenas o diálogo, bons propósitos", acrescentou ele. O secretário afirmou que o acordo ainda prevê que a Marinha auxilie na manutenção dos veículos blindados da polícia fluminense, conhecidos como caveirões. Antes do Carnaval, Beltrame solicitou às Forças Armadas blindados do tipo Urutu para serem usados no transporte e na segurança de policiais envolvidos nas obras de urbanização do PAC nas comunidades da Rocinha, Manguinhos e Complexo do Alemão. Durante a posse, Beltrame criticou o grupo de PMs que lidera uma campanha por aumento salarial dentro da corporação. Segundo o secretário, eles "têm dificuldade de compreender o ambiente que vivem, fazem escolhas equivocadas, se perdem na pequenês de pensamentos. Em vez de reivindicações justas e sérias, miram no Estado usando a agressão verbal". O governador do Rio, Sérgio Cabral, garantiu que a crise na polícia do Rio, que resultou na saída de 10 oficiais de comando, já foi superada. "Estabelecemos novos paradigmas na relação com a segurança pública. Autonomia sem influência danosa. Não há crise. Isso era carência de notícia pré-carnavalesca. O Brasil voltou à normalidade após o Carnaval e vocês vão ver que não há crise", disse Cabral, que esteve na posse do novo comandante da capital. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)