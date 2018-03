Ritual reúne 80 homens seminus no Japão

Vestindo apenas tangas exíguas, cerca de 80 homens participam todo o ano no templo de Kokuseki, na região de Iwate, no norte do Japão, de uma cerimônia que envolve banho em águas geladas e lutas na neve. Ao fim de um ritual de oito horas horas, um dos homens sai vitorioso com um talismã, guardado em uma bolsa de cânhamo. Sob o rigoroso inverno do norte do Japão, até meninos tomam banho de água gelada antes de correrem descalços pela neve. A tradição reza, que aquele que consegue o amuleto garante boas colheitas para a comunidade. O templo japonês diz que o ritual começou há mais de mil anos, mas ele só ficou conhecido mundialmente no ano passado, quando a companhia ferroviária do Japão proibiu cartazes sobre o evento. A justificativa foi que o cartaz era uma forma de assédio sexual, por mostrar vários homens seminus. Neste ano, o festival atraiu mais de 170 repórteres. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.