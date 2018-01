Rivais da Apple se unem contra nova investida do iPhone

Os dias em que a Apple reinava tranquilamente no mercado de smartphones chegaram ao fim.

No momento em que lança o iPhone 4S, a empresa americana se depara com a competição acirrada de seus rivais.

A disputa é inflamada pelo ex-parceiro da Apple, o Google, cujo sistema operacional para smartphones (Android) está ganhando mercado rapidamente.

Fabricantes de celulares, que há tempos sofrem sob o domínio da Apple, abraçaram o Android com entusiasmo e estão empenhados em criar novos softwares que triunfem sobre as ofertas da Apple.

Os rivais do iPhone

O Samsung Galaxy S II, por exemplo, já é mais fino e mais leve do que o iPhone 4 e alguns arriscam a dizer inclusive que sua tela é melhor.

Já o rival taiwanês HTC aposta em sua interface inteligente para superar a Apple. Em vez dos ícones estáticos do iPhone, ele aprimorou o Android com widgets dinâmicos, mais informativos e funcionais.

O Android também abriu caminho para que a Sony Ericsson voltasse ao jogo. Por muitos anos, a empresa vinha perdendo espaço no mercado de celulares. Mas agora está se recuperando com o Xperia Arc S, um celular que usa o Android e que está à altura de seus rivais.

A Apple também fica para trás em termos de inovação em hardware, com vários de seus competidores apresentando câmeras em 3D e telas que exibem imagens em 3D sem a necessidade de óculos. É o caso do Sharp 3D Aquos, do HTC Evo 3D e do LG Optimus 3D.

Ascensão do Android

O aumento da popularidade do Android se reflete em sua participação no mercado. Segundo uma pesquisa do grupo Gartner, no segundo trimestre de 2011 ele tinha 43,3% do mercado global de smartphones, um salto em relação aos 17,2% que possuía um ano atrás.

Em contrapartida, o software do iPhone, o iOS, ganhou apenas pontos porcentuais ao entrar em 15 novos países e assinar parcerias com 42 novas operadoras para vender o aparelho.

Apesar dos avanços do Android, a Apple ainda é a marca mais lembrada quando o assunto é smartphone.

E isso se deve principalmente ao pioneirismo da empresa e, mais importante, à consolidação de sua marca.

Enquanto há no mercado uma grande variedade de celulares com Android, a Apple e seus parceiros estão focados em apenas uma marca e um único aparelho.

Não é para menos que o iPhone ainda é visto por muitos como a "marca ideal", com a qual outros smartphones serão compararados - e o iPhone 4S deve elevar esse padrão mais uma vez. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.