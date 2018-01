Rivais desdenham ameaça do Google ao mercado de celulares

Os rivais do Google vêem o líder das buscas na web como um concorrente que chegou atrasado ao mercado de telefonia móvel e dizem que o plano da empresa para ter software voltado a celulares pode promover mais uso da internet nos aparelhos, mas não ameaçará concorrentes já estabelecidos. Veja também: Primeiro protótipo do 'Gphone' é apresentado pela HTC Blog do Renato Cruz - A estratégia do Google para os celulares Google entra no mercado de telefonia celular Os analistas, no entanto, dizem que os Google talvez seja capaz de perturbar o status quo no setor de telefonia móvel, dominado por um pequeno grupo de grandes fabricantes de celulares e por operadoras regionais de telefonia que muitas vezes exercem controle rígido sobre as escolhas dos clientes. Os planos do Google, anunciados nesta segunda-feira, 5, colocarão a empresa em disputa direta contra rivais como a líder entre os produtores de celulares, a Nokia, bem como Microsoft, Apple e Research in Motion (RIM), fabricante do Blackberry. Cada uma dessas empresas propõe um sistema operacional diferente para os celulares. "Se o Google não estivesse envolvido, o setor teria simplesmente bocejado e continuado a dormir", disse à Reuters John Forsyth, vice-presidente de estratégia da Symbian, produtora britânica de sistemas operacionais para celulares. Construir uma plataforma sobre um sistema operacional de fonte aberta e projetado coletivamente, com base no Linux, será difícil, ele afirma. A Nokia, que detém participação de 48% na Symbian, era a ausência mais notável na lista de mais de 30 colaboradores que o Google divulgou sobre o projeto de software de fonte aberta para aparelhos móveis. "Não consideramos que isso represente uma ameaça", disse um porta-voz da Nokia. Uma porta-voz da UIQ, uma produtora de software para celulares inteligentes controlada pelas fabricantes de celulares Sony Ericsson e Motorola, disse que "em termos gerais, é uma notícia positiva para o setor". O Google anunciou que trabalharia em colaboração com algumas das maiores empresas mundiais de telecomunicações, entre as quais a operadora de telefonia móvel T-Mobile, a fabricante de chips Qualcomm e a Motorola, para desenvolver uma plataforma de software para telefonia móvel chamada Android.