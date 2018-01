Rivais do Google questionam a aquisição da DoubleClick Rivais do Google na internet e no setor de mídia, temendo uma consolidação sem precedentes de poder no mercado de publicidade online, devem pedir às autoridades regulatórias dos Estados Unidos uma investigação sobre a aquisição da DoubleClick, por US$ 3,1 bilhões. Na sexta-feira, o Google derrotou Microsoft e Yahoo na corrida pela aquisição da DoubleClick, uma rede de publicidade online, garantindo posição de liderança no mercado de publicidade online. A Microsoft, maior produtora mundial de software, disse que a aquisição permitirá que o Google tome o controle do mercado de publicidade na Web e dará à empresa acesso a grande volume de informações sobre o comportamento dos consumidores na Internet. "A aquisição proposta gera sérias questões quanto a competição e privacidade", afirmou Brad Smith, diretor jurídico e vice-presidente da Microsoft, em um comunicado distribuído por e-mail. "Acreditamos que essa fusão mereça escrutínio rigoroso das autoridades regulatórias, para garantir a competição no mercado de publicidade online", acrescentou. Concorrência predatória O vice-presidente sênior de assuntos externos e legislativos da AT&T, Jim Cicconi, disse no domingo que o Google poderia selecionar quem ganhará e quem perderá no setor. "Caso o Google se torne a força dominante no mercado de publicidade na Web, e se torne o intermediário preferencial, isso representará prova clara de posição dominante e de poder sobre o mercado", afirmou. Analistas do setor disseram que o acordo permitirá que o Google dedique mais atenção à expansão de sua força na publicidade em mídias convencionais --televisão, rádio e mídia impressa. O Google anunciou no domingo que fechou acordo para vender parte do tempo publicitário da maior rede de rádio norte-americana, da Clear Channel Communications . A empresa havia fechado anteriormente acordo para a venda de publicidade televisiva para a EchoStar Communications, a segunda maior operadora norte-americana de TV via satélite.