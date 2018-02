RJ: homem é baleado, e armas de PMs serão periciadas A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Seseg) do Rio de Janeiro retificou nota divulgada na manhã de hoje em que afirmava que o tiro que atingiu um morador do Morro do Cantagalo, em Ipanema, zona sul, partiu de policiais militares. Os PMs haviam abordado um grupo de quatro supostos traficantes na madrugada deste domingo e atirado após um suspeito reagir sacando um revólver. Na comunidade, funciona uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).