RJ: Justiça decreta ilegalidade da greve dos professores A desembargadora Leila Mariano, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), decretou nesta terça-feira, 27, a ilegalidade da greve dos professores da rede estadual do Rio, que acontece desde o dia 12 de maio. Caso mantenha a paralisação, o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio (Sepe-RJ), que representa a categoria, será multado em R$ 300 mil por dia. Cada falta dos professores será registrada como comum - até ontem o registro era de falta por greve - e o Estado poderá cortar o ponto e descontar o salário dos grevistas.