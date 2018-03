RJ pagará tratamento a mulher que ficou cega em protesto A juíza Alessandra Cristina Tufvesson Peixoto, da 3ª Vara da Fazenda Pública do Rio, determinou que o Estado do Rio pague o tratamento de saúde da publicitária Renata da Paz Ataíde, de 26 anos, que perdeu a visão do olho esquerdo ao ser atingida por fragmentos de uma granada, durante um protesto promovido em 20 de junho no Centro do Rio. A decisão, liminar, foi anunciada na terça-feira, 06. Cabe recurso. O governo do Rio não informou se irá recorrer.