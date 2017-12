RJ: tatuador que entregou rojão se apresenta à Polícia O tatuador Fábio Raposo se apresentou à Polícia Civil do Rio, na madrugada deste sábado (08), e afirmou ser o rapaz que, nas imagens de emissoras de TV, aparece caminhando ao lado do homem de camiseta cinza que acendeu o rojão que feriu o cinegrafista Santiago Ilídio Andrade, de 49 anos, durante protesto no Rio na última quinta-feira (06).