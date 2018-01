RJ: troca de tiros termina com 1 morto e 1 ferido

A incursão dos militares e dos fiscais eleitorais começou às 10h, com apoio do Comando de Operações Especiais (COE) e do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA). Logo no início, segundo a PM, os policiais do Bope depararam com homens armados na Rua Vinte e Oito de Setembro, e houve breve troca de tiros. Um suspeito foi ferido e socorrido ao Hospital Carlos Chagas mas, segundo a Polícia Civil, não resistiu aos ferimentos.

A identidade do suspeito não foi revelada. Ele portava uma pistola Glock 380, um carregador de munição, 71 sacolés de cocaína e 400 gramas de maconha. O material foi apreendido e encaminhado à 39ª Delegacia de Polícia (Pavuna).

Também houve confronto na localidade conhecida como Maloca. Policiais do 41º Batalhão da Polícia Militar, do Irajá, na zona norte do Rio, trocaram tiros com bandidos. Um suspeito ficou ferido e está sob custódia no Hospital Getúlio Vargas. Ele portava uma espingarda, 4kg de cocaína e um rádio transmissor.

A polícia também percorreu outras regiões e descobriram um local de desmanche de veículos. Ao final da operação, dois suspeitos foram presos e um menor apreendido. Com eles foram apreendidos uma pistola, uma moto roubada, sacolés de maconha e cocaína, além de um celular, um transmissor e um caderno com anotações do tráfico.