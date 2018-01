RNP investe em formação de especialistas em segurança A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), que hoje integra cerca de 300 instituições de públicas de ensino superior, lançou ontem uma escola para formação de recursos humanos na área de administração e segurança, onde serão ministrados cursos básicos e avançados. Diante dos ataques cada vez mais freqüentes de hackers, a manutenção da integridade dos sistemas é um de seus principais focos. "Todo dia temos notícias sobre falhas de segurança. Há uma lacuna de formação neste segmento", ressaltou ontem o diretor nacional da Escola Superior de Redes, Fábio Marinho, em evento no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, na Urca, onde vai funcionar a terceira escola da RNP - as duas primeiras foram abertas em João Pessoa e Brasília. Segundo ele, estejamos bem aparelhados para driblarmos as invasões e fraudes, por tratar-se de uma área muito nova e dinâmica, a formação e atualização são vitais. A capacitação do profissional, disse ele, pode ainda ajudar o usuário a usar, com mais tranqüilidade, a internet e os bancos de dados, seja em casa ou no trabalho. "Tem muita gente com medo de usar cartão de crédito e de fazer operações bancárias na internet, mas o problema não costuma vir por aí, e sim, pelas mensagens eletrônicas", afirmou. Para o diretor de Operações da RNP, Alexandre Grojsgold, o usuário deve ser menos ingênuo na administração de suas mensagens. A dica, ensina, é ficar atento e desconfiar de quase tudo que chega por meio do correio eletrônico. Instituições financeiras, por exemplo, costumam entrar em contato com o correntista por meio de correspondências, por isso, e-mails que solicitam informações, ensina ele, devem ser descartados. "Dá para usufruir bastante da internet, mas precisamos ter responsabilidade. O antivírus deve ser atualizado sempre. Se queremos um acesso ilimitado à rede, devemos também ter um maior comprometimento com os cuidados necessários para manter a segurança do sistema".