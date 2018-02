RO já permite criação de peixe em cativeiro Rondônia assinou anteontem com Ibama e Ministério da Pesca um acordo que permite a criação e a venda de pirarucu, de acordo com critérios pré-estabelecidos. Em 2012, o acordo deve ser ampliado a todos os Estados produtores. A venda de pirarucu capturado na natureza continua proibida. / KARINA NINNI, com AGÊNCIAS