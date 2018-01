Robalo ao molho de moqueca, caruru, acaçá e farofa e dendê

Anna Angotti & Demian Takahashi: Ai, que saudade deu da Bahia. O robalo estava perfeito, crocante por fora e se desfazendo em lascas grandes, brilhantes e muito frescas. A papinha de arroz super reconfortante combinou muito bem com o peixe, ainda mais com o complemento da farofa de dendê. Queríamos estar numa barraquinha de praia, com a brisa do mar no rosto, Caymmi ao pé do ouvido... Só ficamos com a sensação de que o delicioso caruru, com sabor intenso de terreiro, deixava o prato pesado demais. Suspeitamos, porém, que somos nós - nessa cidade sem praia, longe dos terreiros da Bahia - que não entendemos direito a música dos orixás. Blog Alho, Passas e Maçãs: Robalo é um peixe e tanto. Com caruru, nem se fala. Se, além disso, vier com acaçá e farofa de dendê num molho de moqueca... Meu caro! O segredo é colocar um pedaço do peixe na boca, não engolir, rapidamente misturar um pouco do acaçá com a farofa, umedecer no molho e levar também à boca. Pode não ser muito elegante, mas fica uma delícia. Se, além disso, ainda conseguir encaixar uma garfada de caruru, ai, ai. Além do sabor e dos aromas misturados, a apresentação é muito bonita: acaçá branco-alvo, farofa amarela, robalo dourado na crosta, caruru verde, molho laranja-avermelhado. Todo cores e sabores, o prato sugere experimentação sem pretensão, sem exagero. Apenas com qualidade e gosto. Precisa mais? Braulio Pasmanik: Peixe no cozimento correto. Caruru delicioso, sem deixar transparecer o dendê ou o camarão e sim apresentando um sabor único. Jacques Trefois: Para o meu gosto, os dois bons pedaços de robalo estavam cozidos levemente além do ponto, o que não atrapalhou. E eles vêm dentro de um molho de moqueca, por sinal delicioso, caruru (quiabos, camarões secos, um toque de azeite de dendê, um toque de coentro e amendoim moído). Esse caruru é simplesmente esplêndido de sabor. Muito bom prato. Janaina Fidalgo: Uma oferenda de Mara Salles aos orixás (e aos seus clientes). Destaque especial ao acaçá, para não esquecer. Luiz Horta: Delicioso. O peixe estava tão saboroso que quase pedi outro, além disto sou quiabo-adito. Com um pirarucu e duas excelentes sobremesas foi a melhor refeição que já fiz no Tordesilhas. Neide Rigo: Jamais pediria um robalo em restaurante algum. Não é o tipo de peixe que me emociona. Mas vamos lá! A primeira mordida já me entusiasmou bastante. A crostinha tinha um tempero tranqüilo e bem resolvido que não se sobrepunha ao sabor do peixe. E o robalo se desmanchava em lascas íntegras, com bom sal interno e sabor fresco. Moldados em forma de queneles, os acaçás muito brancos e neutros fazem um contraponto interessante do peixe com a farofa amarelinha e o quiabo. Aliás, comeria um prato inteiro do caruru, com quiabo cozido no tempo certo para não perder o verde-vivo e picado grosseiramente sem perder a compostura. Ali, identifica-se o quiabo, sente-se o amendoim. Só trocaria a farinha super fina do Piauí, cuja goma adere um pouco na boca, por outra com mais fibras, que fizesse uma farofa mais crocante e com menos amido. Patrícia Ferraz: O peixe estava fresco e preparado no ponto, mas o melhor do prato era o delicado acaçá com molho de moqueca, uma delícia. Tinha ainda caruru e uma farofa de dendê. Roberto Smeraldi: Este peixe, como quase todas as comidas do Tordesilhas, é feito para casar com as maravilhosas pimentas da casa. Bom o robalo, me pareceu regular o acaçá (embora eu não saiba bem julgar um acaçá) e excelente mesmo o caruru, instigante com sua mistura de amendoim, camarão e quiabo. Silvio Giannini: Se fosse eu o dono do Tordesilhas, indicaria no cardápio que este prato é, na verdade, uma oferenda. Cada cantinho do profundo prato de barro está ocupado ou seria preocupado? Em agradar com uma iguaria. Tudo juntinho, feito um auto-retrato do nosso sincretismo afro-religioso-gastronômico. De um lado, está o robalo com sua crostinha dourada, de sabor único, perfeito. O caruru aninha-se em outro de lá resgato as delícias dessa fusão úmida do quiabo com camarões secos, um tanto de coentro, amendoim e, óbvio, azeite de dendê. A um só tempo, delicado e intenso. A brancura do acaçá, uma espécie de "quase" purê de arroz com discretíssimo aroma de alecrim, contrasta com o amarelo intenso da farofa de dendê estacionada ao lado. Uma obra-prima colorida, alegre, repleta de brasilidade. Deveria te-lo fotografado. A imagem poderia servir de santinho para carregar no meu bolso. Este robalo faz milagres, tenho certeza.