Roberta Sudbrack dará aula em SP Roberta Sudbrack, citada semana passada no New York Times como um chef do Rio que vale a pena, virá a São Paulo, na próxima terça-feira. Vai dar aula na Escola Wilma Kövesi mostrando o que tem feito com os ingredientes brasileiros em seu restaurante. Entre as receitas, pargo em vinagrete de maxixe. Informações pelo tel. 3063-1592 e no site: www.wkcozinha.com.br.