Scaringella também dirigiu a Companhia do Metropolitana (Metrô) e o Departamento de Operações do DSV, presidiu o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e foi secretário municipal de Transportes entre 1986 e 1987, durante a administração do prefeito Jânio Quadro. O enterro será amanhã, às 16h, no Cemitério Congonhas, em São Paulo.