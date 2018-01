Robô-aspirador ganha versão mais inteligente

O aspirador de pó Roomba chamou a atenção ao ser lançado: ele limpava o chão sozinho. Cinco anos depois, a fabricante iRobot apresenta a nova série 500. Antes um "robô sem cérebro", o aspirador passou por uma reestruturação e ganhou inteligência, além de poder ser controlado remotamente. Assista ao Roomba trabalhando Veja também: Em 20 anos, andróides farão tarefas domésticas O Roomba não fica preso em bordas de tapetes, além de diferenciar automaticamente as superfícies que percorre como madeira ou carpete e se ajustar a cada uma delas. Fios elétricos e a borda de tapetes também deixaram de ser obstáculos. São três modelos na nova série 500, com preços que vão de US$ 300 (equivalente a pouco mais de R$ 600) para o mais simples, o 530, a US$ 400 (cerca de R$ 800) para o 570, que tem controle remoto sem fio. O site do robô-aspirador oferece vídeos mostrando-o em atividade. O Roomba não é vendido no Brasil. No País, a Electrolux comercializa o Trilobite, um aspirador-robô.