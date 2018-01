Robô-bebê é destaque em feira japonesa de andróides

Encontre um parceiro para um pingue-pongue de alta tecnologia, veja um paciente andróide se contorcer de dor e sinta as sensações da amamentação, mesmo que você seja homem. Demonstrando cerca de mil robôs industriais e de serviço, a International Robot Exhibition de Tóquio confirmou que o Japão aprecia muito os andróides, que os fabricantes estão tentando adaptar às necessidades de uma população envelhecida e cada vez menor. Criança chora, arrota e custa US$ 620, mas pode ser útil em época de baixa natalidade. Foto: AP Robô programada para alunos de odontologia reclama de dor e 'respira' durante atendimento. Foto: AP Funcionários da Yamazaki, uma produtora de artigos educacionais, estavam ocupados cuidando de quatro bebês robôs, que choram e arrotam. Os robôs, que custam US$ 620, foram importados dos Estados Unidos e ajudam a ensinar alunos e futuros pais a cuidar de crianças pequenas. "As oportunidades de ver crianças estão se reduzindo na sociedade", disse Kaoru Nukui, da Yamazaki, se referindo à queda acentuada no índice japonês de natalidade, o que significa que muitas famílias japonesas têm apenas uma criança. "A maneira pela qual os alunos tocariam um bebê seria completamente diferente, depois de eles verem, tocarem e conviverem com este 'bebê"', acrescentou ele, demonstrando em seguida como os homens podem sentir as sensações da amamentação, colocando no peito um sensor em forma de mamilo. Perto, uma andróide de cabelos longos e pele clara, acomodada em uma cadeira de dentista, atraía os visitantes. O Simroid, um simulador de US$ 635 mil, foi desenvolvido como paciente experimental para estudantes de odontologia. "Isso dói!", gritou a Simroid, se contorcendo e piscando quando um dos alunos pressionou demais seus dentes com uma ferramenta odontológica. O peito dela se mexia regularmente, como se estivesse respirando. "Os antigos bonecos de estudo pareciam diferentes dos seres humanos, de modo que os alunos podiam ser um pouco descuidados", disse Satoshi Uzuka, do Nippon Dental University Hospital. "Agora, eles ficam tão tensos como se estivessem tratando um paciente real." Também há produtores estrangeiros de robôs na feira, ávidos por disputar uma fatia do mercado japonês de robótica, que movimenta US$ 6,4 bilhões. A exposição deve receber 100 mil pessoas em quatro dias nesta semana.