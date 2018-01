Robô chinês monitora desmatamento na floresta

O robô escala árvores com SUAS pernas aracnídeas e é equipado com uma câmera para localizar qualquer perigo para a floresta entre as folhas. Seu corpo segmentado permite que ele passe por galhos complexos e faça curvas.

Xu Yangsheng, professor da Universidade Chinesa de Hong Kong, afirmou que a natureza deu a ele a ideia para a criação.

"Eu costumava observar como as lagartas escalam árvores e gosto muito dessa ideia", disse.

"Acho que devemos desenvolver um robô para monitorar a situação na floresta, especialmente agora que há muitos incêndios e desastres ambientais acontecendo em áreas florestais", afirmou.

A câmera do Treebot transmite imagens em tempo real e pode ser ligada a uma célula de energia solar, de modo que não precisaria interromper seu trabalho para recarregar. E embora ele pese apenas 600 gramas, pode carregar três vezes o seu peso.

"Ele pode escalar diferentes tipos de árvores: superfícies lisas, ásperas e seguir diferentes direções, grandes ou pequenas. Além disso, ele pode, automaticamente, se agarrar a galhos, então sua mobilidade é boa", disse Xu.

O robô ainda precisa de algum refinamento --a câmera não funciona bem sob luz fraca e ele tende a escorregar quando as árvores estão molhadas-- mas Xu disse que o potencial é óbvio e ele espera que, em breve, o robô esteja escalando árvores ao redor do mundo.