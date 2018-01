Robô é capaz de distinguir diferentes tipos de vinho

A empresa japonesa NEC e a Universidade de Mie desenvolveram, juntas, um robô capaz de distinguir diferentes tipos de vinho, graças a um sistema de infra raios, informou um funcionário à Efe nesta sexta-feira, 18. O robô, que se chama PaPeRo, também é capaz de analisar outros tipos de alimentos e comunicar, por exemplo, se uma maçã está madura ou então quanto açúcar tem uma xícara de café. O criador desta invenção, o professor Atsushi Hashimoto, fez com que seu projeto incorporasse um vocabulário próprio de quem entende do assunto, para que PaPeRo possa dar seu veredicto com frases como: "Se trata de um vinho tinto de corpo médio e com um sabor profundo". A capacidade de análise do robô é limitada devido ao fato de ele estudar o vinho com o sistema de infra raios que leva na mão. PaPeRo somente pode distinguir uma dezena de tipo de bebidas. O objetivo da NEC System Tecnology e da Universidade de Mie é que, no futuro, possam existir robôs como esse em restaurantes de classe média e baixa que não dispõe de um expert humano. Além disso, a tecnologia usada no PaPeRo poderia ser utilizada em análises de alimentos no Japão, o que traria mais segurança à população japonesa que se preocupa com a qualidade do que come; medo trazido por problemas como a doença da vaca louca. Outra aplicações possível para este robô, é a de controle de açúcar, já que o PaPeRo poderá comunicar a seu dono diabético quais alimentos ele pode consumir. O robô ainda não está à venda, mas seus criadores consideram que, no futuro, a tecnologia usada por eles poderá ser comercializada por meio de diferentes produtos.