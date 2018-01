Robô entende comandos de voz e funciona como TV

Estudantes da Fudan University, em Xangai, na China, inventaram um robô inteligente com habilidade de aprender coisas novas a partir de comandos de voz dados por humanos. O sistema de inteligência artificial se parece com o aprendizado de crianças. A informação foi publicada nesta sexta-feira, 9, no jornal Shangai Daily. O robô está em exposição nesta semana na International Industry Fair, uma feira de tecnologia chinesa. Ele imita forma humana, tem "rosto" de eletrodos e uma grande tela de computador no peito. Seus pés são duas rodas, que sustentam cerca de 1 metro de altura. "Esperamos que funcione bem na função de governanta para famílias médias, especialmente as que tenham idosos", afirma um dos pesquisadores, Jin Cheng. A maior inovação da máquina chinesa é um componente interno que recebe e reconhece vozes, além de memorizar comandos. Os donos podem, por exemplo, colocá-la na cozinha e dizer: "Aqui é a cozinha". O mesmo funciona com outras partes da casa. O robô lembra da localização e formula um mapa eletrônico para se guiar e andar pelos locais conhecidos. Quando as pessoas derem uma ordem como "Vá até a cozinha", o robô conseguirá obedecer, afirmam os pesquisadores de Xangai. A máquina também funciona como transmissora de sinal de TV, que pode trocar de canal a partir de um comando de voz. Durante a feira, quando demonstradores dizem ao robô "Fale para a getne algo sobre o 17º Congresso do Partido Comunista", é exibido na tela de TV no peito da máquina um vídeo com o presidente Hu Jintao discursando no último congresso.