Robô espacial canadense recebe check-up em órbita Astronautas realizaram neste domingo testes em braços recentemente instalados em um robô canadense levado à Estação Espacial Internacional pelo ônibus espacial Endeavour. Apelidado "Dextre", o robô tem a função de ser como um mecânico de manutenção na Estação Espacial Internacional. Ele possui características similares às dos seres humanos, com um corpo de 3,6 metros e braços de aproximadamente 3,3 metros que foram conectados por astronautas durante uma missão realizada no começo deste domingo. Controladores na Terra já começaram a testar os circuitos do robô enquanto os astronautas têm a missão de analisar os freios e juntas dos braços. "Dextre está recebendo um check-up", afirmou Pierre Jean, gerente de programação do programa espacial canadense, em um boletim de status da missão após os trabalhos do lado de fora da nave. Ele afirmou que cada braço tem sete juntas para movimento e freios para segurá-los no lugar. "Quando você compra um carro novo você não pisa com tudo nos freios, você os amacia. Esse é o tipo de coisa que eles farão com os braços do Dextre", disse. A montagem do robô de 209 milhões de dólares deverá ser completada na terceira de cinco caminhadas no espaço durante a visita de 12 dias da Endeavor à estação. Essa nova missão fora da nave deverá começar no final da segunda-feira ou na manhã de terça. O robô pode ser montado na grua da estação, para transportar equipamentos e realizar tarefas rotineiras de manutenção, como a troca de mecanismos eletrônicos. Enquanto ocorria a missão para o acoplamento dos braços, astronautas também montaram um equipamento dentro da primeira parte do recém-chegado laboratório espacial japonês, também levado pela espaçonave. Após a instalação do laboratório espacial europeu, no mês passado, a versão japonesa --chamada "Kibo" ou "Esperança"-- torna a estação realmente um grande projeto global. A próxima seção do laboratório chegará ao espaço em uma missão agendada para maio. A Endeavour chegou à Estação Espacial Internacional na quarta-feira para uma missão de construção e manutenção, a segunda de cinco visitas planejadas pela Nasa neste ano. Uma sexta missão, desta vez para o telescópio Hubble, está marcadapara o segundo semestre.