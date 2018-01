Robô foca é escolhido o mais terapêutico do mundo

O robô japonês Paro, que tem o formato de uma foca, foi reconhecido como o mais terapêutico do mundo pelo Guinness, informou nesta segunda-feira, 7, a agência Kyodo. Desenvolvido para ser usado no cuidado de idosos, Paro mede 57 centímetros, é coberto por pêlo artificial e se comporta de maneira carinhosa quando acariciado. A foca artificial pesa 2,7 quilos e pode movimentar cabeça, além de emitir sons próprios desta espécie. Diversos testes demonstraram as qualidades de Paro, como a redução do estresse e da depressão. As virtudes terapêuticas do robô, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Ciência Industrial Avançada e de Tecnologia japonês, foram reconhecidas em mais de 20 países. Paro começou a ser comercializado há três anos por um valor de 350 mil ienes (US$ 3.211), e a empresa recebeu desde então pedidos de mil unidades, em sua maior parte de idosos que vivem sozinhos e de centros de atendimento para idosos.