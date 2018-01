Robô-inseto é capaz de voar a partir de energia solar

Após lançar uma linha de brinquedos-insetos com design avançado e movidos por controle remoto, o designer e cientista da computação James G. Watt aperfeiçoou a técnica e desenvolveu robôs capazes de se mover alimentados por luz solar, afirma nesta segunda-feira, 25, o blog de tecnologia Make. Há diversos insetos diferentes, com células solares nas costas, capazes de armazenar energia suficiente para voar. A empresa de Watt se chama Clockwork Robot e a coleção de insetos, FlyTech Dragonfly. Veja outros modelos neste link. Inseto foi esculpido com células solares nas costas para se recarregar constantemente. Foto: Divulgação