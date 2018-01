Robô japonês é o primeiro a se comunicar com gestos

Um robô de tamanho e formato humanos que consegue se comunicar com gestos a partir de inteligência artificial foi desenvolvido no Japão pelo National Institute os Information and Communications Technology (Nict). A informação foi publicada nesta sexta-feira, 26, pelo site Engadget. É o primeiro robô do mundo com capacidade de comunicação não-verbal, dizem pesquisadores do departamento de linguagem do Nict. A máquina, com 1,55 metro de altura, ainda é capaz de reconhecer objetos em 3D com visão artificial e "ler" gestos humanos como apontar e acenar. Os cientistas comparam o robô à fase de aprendizado de uma criança, quando ainda não é capaz de falar. O instituto japonês espera utilizar o andróide no futuro para ajudar pessoas idosas a carregar objetos, além de atuar em desastres naturais. O robô parece uma versão "desencapada" do famoso Asimo.