Robô japonês tem forma humanóide e usa Linux A lista é grande: baseado no trabalho do Grupo de Desenvolvimento de Humanóides do Instituto de Pesquisas de Sistemas Inteligentes do Japão, um consórcio de companhias que reúne a General Robotix, a Moving Eye , a Pirkus Robotix e o Instituto de Pesquisas Técnicas Dai Nippon criaram um robô humanóide. O chamado HRP-2m Choromet, ou simplesmente Choromet, tem 35 cm de altura, pesa 1,5 Kg e tem 20º de liberdade em termos de movimento. Seus sensores de movimento incluem pontos nas pernas, um giroscópio no tronco e um controlador de movimentos embutido, que usa uma versão adaptada do sistema operacional Linux. A idéia é que o robô seja um ´piloto de provas´ de sistemas de controle e aplicações em educação e outras operações e que se apresente como uma alternativa de custo mais acessível para a indústria e centros de pesquisa. Os servomotores utilizados são os mesmos empregados em robôs de hobbystas japoneses. As dimensões reduzidas do Choromet escondem avanços feitos a partir de um outro robô, O HRP-2 Promet que usava uma escala maior (próxima à do corpo humano), e que, por isso, apresentava custos maiores de desenvolvimento.