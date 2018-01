Robô japonês tem mãos macias e serve refeições

Um robô branco que se parece um pouco com o personagem de ficção ET ajudou um homem a se levantar da cama, trocou cortesias com ele e o ajudou a preparar seu café da manhã. Exibindo a agilidade de suas mãos, nesta terça-feira, 27, em Tóquio, a máquina oferece mais um sinal de que os robôs estão se tornando cada vez mais semelhantes aos seus inventores humanos. Robô consegue pegar fatia de pão sem amassar e tem coordenação para segurar um homem. Foto: AP Ele consumiu milhões de dólares para ser produzido, mas versão comercial, só em 2015. Foto: Reuters Twendy-One, cujo nome indica que o robô representa a nova versão de um antigo robô, Wendy, para o século 21, tem mãos macias e dedos capazes de segurar objetos cuidadosamente, além de ser forte o bastante para amparar seres humanos quando estes estão se levantando ou sentando, e de ostentar agilidade e capacidade de resposta ao toque humano. O robô é capaz de apanhar uma fatia de pão sem esmagá-la, servir torradas e ajudar pessoas a sair da cama. "Trata-se do primeiro robô no mundo com integração de sistemas dessa ordem", disse Shigeki Sugano, professor de engenharia mecânica na Waseda University, que é diretor do projeto Twendy-One. "É difícil combinar força e flexibilidade", afirmou o cientista. O robô é um pouco mais baixo que a estatura média das mulheres japonesas, com 1,5 metro, mas é robusto, já que pesa 111 quilos. Seus braços longos e seu rosto o tornam semelhante ao personagem cinematográfico ET. A construção de Twendy-One levou quase sete anos, com um orçamento da ordem de milhões de dólares, investidos na integração de todos os recursos de alta tecnologia, incluindo a capacidade de falar e a presença de 241 sensores de pressão em cada uma das mãos envoltas em silicone. O robô serviu uma torrada em um prato e, atendendo a um pedido, apanhou um frasco de ketchup na geladeira, depois de cumprimentar seu paciente na demonstração robótica com um "bom dia" e um "bom apetite". Sugano disse que até 2015 espera desenvolver um robô comercialmente viável e capaz de ajudar os idosos e talvez trabalhar em escritórios, com preço de por volta de US$ 200 mil. Mas o trabalho ainda está longe de concluído. As baterias do robô duram apenas 15 minutos, e suas costas, carregadas de computadores, tendem a superaquecer com o uso. "O robô é tão complicado que até nós enfrentamos dificuldades para fazer com que se mova", disse Sugano.