Robôs armados poderão patrulhar fronteira entre as Coréias A Coréia do Sul revelou nesta quinta um guarda-robô armado que pode ser usado para detectar e surpreender intrusos ao longo da fronteira fortificada que existe entre o país e a vizinha Coréia do Norte. O ministro do Comércio disse que o robô, que pode acionar uma metralhadora ou balas de borracha, além de acionar um alarme quando detecta movimentos suspeitos, poderia aumentar dramaticamente a capacidade de vigilância. O robô também é capaz de distinguir pessoas de objetos em movimento, como veículos, a distâncias de até dois quilômetros com a luz do dia, e na metade desta distância à noite, disse o ministro Chung Sye-kyun em um comunicado. Segundo o ministro, o autômato abre uma nova era porque ele poderia substituir soldados nas unidades de fronteira contra possíveis agressões da comunista Coréia do Norte. O exército sul-coreano também disse que poderia começar a desenvolver robôs militares, que poderiam realizar operações como patrulhamento e remoção de minas terrestres, além de combate. As tropas sul-coreanas, que contam com 650 mil homens, precisam enfrentar a força militar da vizinha do norte, que conta com 1,1 milhão de soldados, a quinta maior força armada do globo, ao longo de uma das mais tensas fronteiras na Terra. No mês passado, o ministro da Defesa disse que os robôs, juntamente com sistemas de alarme ativados por sensores e câmeras de vigilância, poderiam ser instalados ao longo dos 250 quilômetros de fronteiras.