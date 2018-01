Robôs da FEI disputam etapa brasileira neste mês O futebol anda em baixa nestes dias. Mas a frase assume outro sentido durante a próxima etapa da Competição IEEE Brasileira de Robôs, que acontece de 17 a 20 de julho em Campo Grande (MS). É que as partidas contarão com pequenos robôs desenvolvidos por um grupo de oito estudantes do Centro Universitário da FEI (Fundação Educacional Inaciana), de São Paulo. A FEI foi a campeã da categoria Very Small Robot Soccer na edição de 2004 e agora a equipe aposta numa nova geração de robôs que, segundo a equipe, ganharam mais estabilidade, robustez e velocidade. Outra mudança é que agora eles poderão se movimentar em 127 velocidades diferentes, invés das sete utilizadas anteriormente, o que dará mais ´condição de jogo´ para os times. "Desta forma os robôs poderão ter um aumento na velocidade com maior precisão, o que nos ajudará durante os jogos", explica Flávio Tonidandel, professor responsável pelo projeto de robôs e também do Departamento de Ciência da Computação. Inteligência artificial Sem qualquer participação humana, além da torcida, os pequenos robôs são comandados por um programa que é executado em tempo real em um computador. Com três jogadores, incluindo goleiro, cada time é constituído por robôs em formato de cubos controlados via radiofreqüência com recursos de inteligência artificial. As partidas acontecem num campo de 150 cm X 130 cm, com uma câmera instalada a uma altura de dois metros acima do centro do tablado, responsável pela captura de imagens que possibilita, por meio de uso de algoritmos de visão computacional, obter informações sobre a posição dos jogadores para o computador. A partida com robôs autônomos envolve aspectos complexos da ciência robótica e atua como laboratório de ensino e pesquisa, com vasta aplicação prática, como na automação industrial, em locais de difícil acesso, situações perigosas e na exploração espacial.