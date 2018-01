Robôs da Nasa sobrevivem a tempestade de areia em Marte

O robô Opportunity, da Nasa, voltou a fazer contato com a Terra na manhã desta segunda-feira, 23, informa a agência espacial. Segundo a nota divulgada pela Nasa, isso significa que as baterias do equipamento estão se recarregando. O Opportunity e o outro robô da Nasa em Marte, Spirit, dependem de energia solar, e uma tempestade de areia que vinha se prolongando há semanas em Marte estava encobrindo os painéis coletores dos aparelhos. Os controladores da missão, no Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa, haviam ordenado que o Opportunity passasse a se comunicar com a Terra apenas uma vez a cada três dias, para poupar energia. A próxima transmissão programada estaria prevista para quinta-feira, mas os controladores podem ordenar uma novo contato do Opportunity já nesta terça, 24. Já o Spirit dá sinais de que o céu, no ponto de Marte onde se encontra, limpou um pouco. Os robôs estão em lados opostos do planeta. "A perspectiva para Opportunity e Spirit depende do clima, o que torna tudo imprevisível", disse o gerente de projeto dos robôs, John Callas, em nota divulgada pela Nasa.