Robôs participam de `olimpíada´ nos EUA

Mais de 800 atletas mecânicos de todo o mundo participam dos RoboGames, em São Francisco, nos Estados Unidos - uma verdadeira olimpíada para robôs. As modalidades da competição internacional incluem ´acrobacia´, ´levantamento de peso´ e ´combate´. Os construtores de robôs se empenharam em criar seus ´atletas´, mas o organizador do evento, David Calkins, reconhece que a tecnologia ainda está engatinhando. O criador do robô "Eugene", Billy Moon, disse que acha o hobby uma "responsabilidade social". "Se não fosse isso, talvez nós estivéssemos explodindo fogos de artifício no quintal ou depredando carros", afirmou o entusiasta de robótica e tecnologia.