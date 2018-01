Robôs substituem crianças hospitalizadas nas aulas Deitado em uma cama hospitalar, em um colchão projetado para proteger sua pele frágil, o jovem Achim Nurse, de 13 anos, pressionou um botão laranja no que parecia um console de videogame. Meio segundo depois, em uma aula de estudos sociais discutindo o canal Erie, um robô azul de 1,5 metro de altura levantou sua mão. "Você tem uma pergunta, Achim?", disse o professor. Achim está usando um casal de robôs - um ao seu lado na cama de hospital, chamado de "Sr. Espeto" (Mr. Spike) e, na sala de aula, a companheira "Sra. Doce" (Mrs. Candy) - para manter contato com as atividades escolares e amigos pelos meses que estará confinado a uma cama de hospital no centro médico infantil de Blythedale na cidade de Valhalla, ao norte de Nova York. O robô na sala de aula, que mostra uma imagem ao vivo de Achim, provê o que seus criadores chamam de ´telepresença´: ele dá ao garoto uma presença real na sala, reconhecida pelos professores e colegas. Ele pode se mover entre os ambientes da escola, graças às sua base com rodas e pode até parar junto aos armários para uma rápida conversa durante os intervalos. "O robô é literalmente abraçado pelos estudantes na sala de aula, embora represente um garoto numa frágil condição de saúde", disse Andrew Summa, diretor nacional do projeto do robô, que está em testes em outros seis hospitais dos EUA. O professor de Achim, Bob Langerfield, disse que os outros estudantes se acostumaram ao robô e passaram a tratá-lo como o colega Achim em poucos dias. O projeto, chamado PEBBLES (da sigla em inglês para Prover Educação ao Trazer Ambientes Educacionais para Estudantes - peeble também pode ser entendido como ´pedregulho´), tem um grande potencial de expansão, dizem os projetistas. Ele poderia ajudar estudantes a manter contato com suas salas e até ajudar jovens detentos. Summa também diz que é uma ferramenta promissora no tratamento do autismo porque dá ao paciente o controle de seu ambiente social. Dupla dinâmica Os robôs trabalham em pares. O que está ao lado de Achim mostra em sua tela uma imagem da sala de aula, exibindo vídeo e áudio da aula em tempo real. A segunda unidade, na sala de aula, apresenta o rosto do estudante para o professor e colegas. "Se ele se distrair e olhar a janela, o professor perceberá", diz Jim DeSimone, coordenador de trauma cerebral no hospital de Blythedale. Usando os botões e um joystick, Achim poderia aproximar a imagem e ler o que está escrito no quadro, mover a cabeça do robô para falar com um colega de sala, levantar o braço do robô, ajustar o volume de sua voz ou então desconectar da aula caso precise ser atendido por um médico ou enfermeira. Numa certa altura, quando o professor queria que Achim visse algo impresso no papel, ele segurou a folha em frente à ´face´ do robô. Os autômatos também têm scanners e impressoras, de forma que o paciente possa receber qualquer material distribuído em sala, ou entregar trabalhos escolares ou mesmo uma prova. Achim, cuja condição é fruto de um caso sério de meningite bacteriana, disse que quando foi consultado sobre o uso dos robôs, mal podia crer na idéia. "Um robô? Quando o vi da primeira vez, parecia complicado", disse, embora tenha levando menos de 30 minutos para dominar todos os movimentos principais da máquina. "É como um videogame, só que você tem que ir para a escola", disse Achim. O sistema do robô foi criado em Toronto, no Canadá, pela empresa Telbotics, juntamente com a Universidade Ryerson e a Universidade de Toronto. Todo o projeto é gerenciado nos EUA pela Learning Collaborative, que recebeu uma bolsa de pesquisa do governo norte-americano. Os 40 robôs atualmente em testes podem ser adquiridos por US$ 70 mil o par.