Robuchon está abrindo. Só não é Robuchon

O Paladar acompanhou de perto a notícia de que o L’Atelier de Joël Robuchon se instalaria em São Paulo. O L’Atelier é o grande empreendimento gastrônomico de Robuchon e tem casas em Nova York, Tóquio, Londres. Antes, porém, que expectativas se formassem em torno do L’Atelier São Paulo, um telefonema ao escritório do cozinheiro francês, em Paris, em meados de agosto, matou a charada: a casa que abre no próximo dia 15 não tem ligação com a matriz. TIME - O sócio Luigi Cardoso e Manes (na foto da esquerda) e o chef Mautalent Ao menos não oficialmente, já que o chef consultor contratado para criar o menu da casa paulistana é Axel Manes, atual chef executivo do L’Atelier, Paris. Atualizando a trama, o próprio Manes que disse em entrevista ao Paladar no último dia 20 não estar envolvido na abertura "de nenhum restaurante em São Paulo", mudou de ideia. E explicou: "O restaurante não tem nada a ver com o chef Robuchon e por questões de agenda não sabia se ia poder montar o cardápio". Montou. Ele está em São Paulo e cita pratos do restaurante paulistano que serão idênticos aos servidos em Paris. É o caso do tempurá de caranguejo sobre purê de abacate. Mas pode fazer igual? O chef não vê problema em replicar o prato: "Como eu criei, eu posso", disse. Ele deve visitar o restaurante com regularidade para trocar o cardápio. Na nova casa, a finalização dos pratos será feita no salão, em frente ao balcão, marca registrada dos L’Ateliers – um dos sócios da casa, Luigi Cardoso, disse ter um acordo de uso de imagem com o escritório francês. O chef Guillaume Mautalent, outro egresso da escola de monsieur Robuchon, é quem vai comandar o L’Atelier São Paulo. L’Atelier São Paulo – R. Padre João Manuel, 1.055, Cerqueira César, 2309-6006