Rocam mata dois que teriam disparado contra PMs

Policiais da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) perseguiram dois homens em uma motocicleta Honda Twister que teriam disparado contra policiais militares de uma guarnição de Ronda Escolar do 12º Batalhão (Aeroporto de Congonhas), em São Paulo. Os disparos teriam ocorrido na Av. 23 de Maio e a perseguição só terminou na Rua Borges de Figueiredo, no bairro da Mooca, zona leste, onde ambos morreram. A polícia não fornecer mais informações sobre o ocorrido e a identificação da dupla morta.