Roche irá desembolsar até US$1,7 bi para comprar Seragon Pharmaceuticals

A Roche tem dominado o campo de câncer de mama há tempos com drogas como o Herceptin e, recentemente, ganhou a aprovação para o Kadcyla e Perjeta, dois tratamentos para pacientes cujas células cancerígenas contêm quantidades elevadas de uma proteína conhecida como HER2.

A Seragon foi desmembrada no ano passado da Aragon Pharmaceuticals, quando esta foi comprada pela Johnson & Johnson. A Seragon está focada no desenvolvimento de uma nova geração de medicamentos orais que acredita que oferecerão uma maneira melhor de lidar com receptores hormonais positivos de câncer de mama, e potencialmente outros tipos de câncer.

Sua droga experimental em estágio mais avançado, a ARN-810, está atualmente na fase inicial I de testes clínicos com pacientes de câncer de mama que não têm respondido a agentes hormonais.

A Roche vai pagar 725 milhões de dólares em dinheiro e pode desembolsar 1 bilhão de dólares a mais se a Seragon atingir marcos de desenvolvimento de drogas.

A expectativa é que a transação seja encerrada no terceiro trimestre de 2014.

(Por Katharina Bart)