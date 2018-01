'Rock Band' chega às lojas com 1,3 milhão de cópias

A Viacom vai distribuir no varejo 1,3 milhão de cópias do videogame Rock Band no quarto trimestre. "Estamos vendendo tudo o que estamos conseguindo produzir", disse o presidente-executivo da Viacom, Philippe Dauman, em conferência em Nova York. O game de US$ 170 é um concorrente de Guitar Hero 3, da Activision, que registrou vendas de US$ 115 milhões na primeira semana de lançamento. Rock Band permite que até quatro jogadores formem uma banda virtual, com guitarra ou baixo, bateria e vocal. Acesse o site oficial Assista a vídeo-demo do jogo Em Rock Band, jogador é estrela do rock em turnê e pode tocar instrumentos. Foto: Divulgação