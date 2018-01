'Rock Band', da MTV, lançará downloads de discos completos

A MTV anunciou nesta sexta-feira, 18, que começará a vender álbuns completos para download e execução em seu videogame "Rock Band", com o primeiro título vindo do Judas Priest, uma banda clássica de heavy metal, na semana que vem. Screaming for Vengeance, do Judas Priest, que contém You've Got Another Thing Comin, grande sucesso da banda, e nove outras faixas será vendido a US$ 15, com as faixas individuais vendidas a preços de dois dólares, segundo a MTV. Em "Rock Band", lançado em novembro passado, os jogadores usam controladores em forma de guitarra, uma bateria e microfones para acompanhar canções cujas notas passam pela tela da TV. A MTV, subsidiária do grupo de entretenimento Viacom, vem lançando faixas novas a cada semana para "Rock Band", em geral na forma de pacotes de três canções de um mesmo artista ou gênero, e os jogadores até o momento já adquiriram mais de oito milhões de títulos. "Nossa intenção é cobrir todos os territórios, em termos de eras e de subgêneros do rock", disse Alex Rigopulos, fundador do estúdio Harmonix, o produtor do jogo, em entrevista. "Rock Band" compete com a série "Guitar Hero", da Activision, que lança novas canções com menor freqüência, mas em junho deve colocar à venda um novo pacote focado na banda Aerosmith. "Rock Band" vinha há muito prometendo lançar álbuns completos, e o do Judas Priest será seguido em maio pelo disco de estréia da banda The Cars, dos anos 80, e em junho por Doolittle, da banda de rock alternativo Pixies. "Trata-se de três álbuns de rock muito diferentes entre si, e cada qual fundamental à sua maneira", disse Rigopulos. O disco do Judas Priest chegará à loja online do Xbox 360, da Microsoft, em 22 de abril, e à do PlayStation 3, da Sony, dois dias mais tarde.