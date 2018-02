Rock in Rio tem 300 ocorrências policiais em três dias

A Polícia Civil mobilizou 910 agentes para atuar durante os sete dias do Rock in Rio. Foi montada uma Delegacia Móvel no Riocentro, recinto de exposições vizinho à Cidade do Rock. Doze postos de atendimento estão funcionando fora da Cidade do Rock e mais três na parte interna. Os registros de crimes podem ser feitos nessas unidades ou em qualquer outra delegacia.

Nos três primeiros dias houve quedas de energia e falhas na conexão de internet, o que tornou mais demorada a confecção dos boletins de ocorrência na Delegacia Móvel.

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) divulgou que entre sexta e domingo foram recolhidas 30 toneladas de lixo dentro e no entorno da Cidade do Rock. Na sexta foram 11,6 toneladas, no sábado 9,9 toneladas e no domingo, 8,5 toneladas de resíduos.