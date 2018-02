Rock in SP Não dá para saber direito quando vai ser o próximo Rock in Rio, mas uma coisa é certa: os ingressos vão esgotar rapidinho. Quem mora em São Paulo não precisa sofrer porque perdeu o pique na correria para adquirir as entradas. Uma parte considerável das atrações internacionais do festival vai desembarcar em São Paulo nas próximas semanas - e só não há ingressos para John Mayer. Tá, é chato perder a desculpa para visitar a Cidade Maravilhosa.