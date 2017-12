Rocket Internet lançará outras 10 startups em 2015

A Rocket Internet, cujas ações têm atravessado um período turbulento desde a estreia no mês passado, disse que suas 12 companhias mais bem-sucedidas viram crescimento médio de 104 por cento no volume bruto de mercadorias nos seis meses encerrados em junho. A medida leva em conta as vendas feitas através de plataformas online de vendas de produtos de terceiros, mais conhecidas como marketplaces.

A companhia também anunciou um acordo global com o Facebook, que verá a companhia norte-americana ajudando a Rocket com estratégias publicitárias e automação de anúncios.

Fundada em 2007 pelos irmãos Oliver, Alexander e Marc Samwer, a Rocket montou dúzias de e-commerces e marketplaces, envolvendo desde serviços de táxi a entrega de refeições, buscando replicar o sucesso da Amazon e do Alibaba em novos mercados como a África, América Latina e Rússia.

No Brasil, a Rocket controla a varejista online de moda Dafiti.

O presidente-executivo Oliver Samwer disse que os novos negócios estão a caminho da lucratividade, reiterando sua perspectiva de que startups de comércio eletrônico demoram de seis a nove anos para alcançar o equilíbrio entre receitas e despesas.

"Nossa oportunidade é grande e nossa jornada acabou de começar", disse ele em uma teleconferência com a imprensa.

A Rocket espera lançar mais três companhias em 2014, levando o total no ano a 10, e então começar ao menos outras 10 startups em 2015.

(Por Emma Thomasson)