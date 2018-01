‘Rodar o leite’, programa de barista Programa de barista tem hora e local marcado: 21h da última quinta-feira do mês, em uma das unidades do Suplicy Café. O que os especialistas em tirar expresso fazem nesse dia? Café. Mais exatamente um campeonato aberto de café. O evento tem atraído baristas e amantes da bebida. Há poucas regras, basta pagar a inscrição (R$ 10) e esperar a montagem das chaves. No mata-mata, as duplas vão se enfrentando. Os competidores apenas "rodam o leite". Ou seja, espumam o leite na saída de ar da máquina. E fazem "latte arte" (desenhos no leite) na munheca. Três jurados apontam o melhor desenho. A avaliação inclui simetria e complexidade. Muitas cervejas e cafés depois, o vencedor raspa o tacho de inscrições. Na semana passada a prova teve 19 participantes e o vencedor foi Bruno Silva, barista do Suplicy. Fez uma tulipa e levou R$ 340.