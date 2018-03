Rodízio de caminhões deve ser prorrogado em SP

A promessa do secretário foi feita em uma reunião com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Carga de São Paulo (Setcesp), Francisco Pelúcio. O sindicato pedia a liberação total dos VUCs. Moraes negou, mas vai estender o prazo de vigência do rodízio até novembro, pois as demais restrições adotadas para melhorar o fluxo de veículos atingiram bons resultados. O secretário afirmou não ter feito o anúncio oficial da prorrogação porque aguarda resultados de estudos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Até o fim desta semana, Moraes pretende convocar nova reunião com todo o setor de carga para discutir novas medidas, como restrições mais pesadas para o transporte de carga perigosa. Os VUCs, em agosto, começaram a seguir um rodízio de placas na ZMRC entre 10 e 16 horas. Após seis meses, passariam a obedecer as mesmas restrições dos demais caminhões - podendo circular somente das 21 às 5 horas -, mas o rodízio foi prorrogado em novembro por mais seis meses. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.