Rodízio de veículos em SP estará suspenso no carnaval O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso entre a próxima segunda-feira até a quarta, por conta do feriado de carnaval. A medida foi tomada pois a previsão é de redução do número de veículos em circulação na cidade nesse período, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).