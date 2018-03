Rodovia Anchieta está bloqueada no sentido litoral A Rodovia Anchieta no sentido norte está totalmente bloqueada na altura do quilômetro 49 devido a uma colisão entre três carretas, de acordo com a Ecovias. No momento, o sistema Anchieta Imigrantes opera no esquema 5X3. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Imigrantes e da via Anchieta. Para a subida, o motorista utiliza apenas a pista norte da Imigrantes.