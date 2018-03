Rodovia Anchieta-Imigrantes tem lentidão na subida Quem volta da praia para a capital paulista neste momento enfrenta lentidão em dois pontos do sistema Anchieta-Imigrantes. Às 17h45, os trechos mais carregados eram, na Anchieta, do quilômetro 28 ao 24, e na Imigrantes, do 41 ao 40, ambos no sentido capital. De acordo com a Ecovias, que administra a estrada, a lentidão ocorre em função das chuvas. O sistema Anchieta-Imigrantes funciona neste momento em Operação Subida, no esquema 2x8, com a pista Norte e Sul da Rodovia dos Imigrantes e a pista Norte da Via Anchieta no sentido da capital, e a pista Sul da Anchieta no sentido do litoral. As demais rodovias administradas pela Ecovias, Rodovia Cônego Domênico Rangoni e Pe. Manoel da Nóbrega, também apresentam tráfego intenso. (Equipe AE)