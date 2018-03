Rodovia dos Tamoios é liberada após acidente As duas pistas da rodovia dos Tamoios foram liberadas às 10h40, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), após ficarem interditadas por conta de um tombamento de uma carreta na manhã de hoje. A colisão entre a carreta e três veículos de passeio interditou a pista sentido litoral norte da rodovia dos Tamoios, por volta das 8 horas. O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo, que acabou tombando na altura do km 79 da via. Após o tombamento, a carreta atingiu outros três veículos de passeio. Duas pessoas ficaram levemente feridas. O congestionamento no local chegou a cinco quilômetros nas duas pistas. De acordo com o DER, o tráfego fluía com lentidão por volta das 11 horas, mas a previsão era a de que depois de meia hora o trânsito voltaria ao normal.