Rodovia é liberada após protesto em Caraguatatuba-SP A Rodovia dos Tamoios, que estava totalmente bloqueada por protesto de moradores da região de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo, desde as 9h30 de hoje, foi liberada no início da tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, as duas pistas foram desbloqueadas por volta das 12h15, mas o congestionamento às 13 horas ainda era de oito quilômetros.