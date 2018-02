Rodovia Imigrantes segue com pontos de lentidão para o litoral

A rodovia Imigrantes, uma das principais vias de saída de São Paulo em direção às praias paulistas, seguia com pontos de lentidão na manhã deste sábado (16), em meio ao feriado prolongado de Proclamação da República. De acordo com informações da concessionária Ecovias, por volta das 11h30 a via registrava congestionamento no trecho de serra, no sentido litoral, do km 45 ao km 53.

A Cônego Domênico Rangoni, em direção ao Guarujá, teve tráfego lento no início da manhã, mas depois apresentou trânsito normalizado. Segundo a Ecovias, a Anchieta também era uma boa opção, já que não apresentava pontos de lentidão.

Mais de 276 mil veículos já desceram a serra neste feriado prolongado pelas rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

Respondendo ao questionamento de internautas no Twitter, a Ecovias informou que os melhores horários para retornar do litoral são hoje, das 14h às 17h, amanhã entre 3h e 8h e segunda a partir das 15h.