Rodovia Raposo Tavares, em SP, permanece interditada Pelo menos 15 veículos se envolveram em um acidente hoje no km 29 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na Grande São Paulo. Duas pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para hospitais da região. Segundo informações iniciais, uma carreta perdeu o freio e colidiu com os outros veículos no sentido São Paulo, por volta das 18 horas. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informou que a via permanecia interditada às 19h15 no sentido capital.