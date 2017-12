Rodoviários encerram greve em Porto Alegre

"Dissemos não para o patrão, negando a oferta durante a assembleia, não para o TRT. Nossa categoria mostrou unidade, mobilização e luta, que com certeza não vai acabar com o dissídio. Foram 15 dias de uniformidade", destacou Alceu Weber, integrante da comissão de negociação dos rodoviários.

Nesta segunda, o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) determinou que os trabalhadores recebam 7,5% de aumento. Outros três pontos eram tidos como cruciais para a negociação: a diminuição da contrapartida para o plano de saúde, de R$ 40,00 para R$ 10,00, o aumento do vale alimentação, de R$ 16,00 para R$ 19,00, e o fim do banco de horas, que será extinto em 31 de julho.

A categoria, agora, diz que vai trabalhar para a redução da carga de trabalho, de 40 horas semanais para 36 horas.